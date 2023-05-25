浙江省杭州市一間養生會所的員工去年向女顧客介紹公司研發的「抗癌針」，在對方支付21萬元（約合台幣30萬元）後，為這名女顧客假裝注射深色液體。經顧客親屬質疑報警，警方調查後發現該液體為散去起泡的可樂，當地法院依詐騙罪判涉案多人1年半至3年10個月有期徒刑。

香港《東網》報導，浙江杭州市一間養生會所員工胡倩向顧客劉娟推銷抗癌針，聲稱可以一勞永逸地抵抗多種癌症，並表示可透過與公司高層徐強的關係，將原價120萬元人民幣（約合台幣525萬港元）的抗癌針以優惠價格21萬元人民幣出售。

報導說，雙方談成交易後，由會所另一員工潘濤為其注射，他拿出裝有可樂的針筒在劉娟面前虛晃，並假裝打針，事後胡倩要求顧客劉娟保密，在劉娟的女兒向母親要求拿錢裝修房屋時才揭發此事。

嫌犯在審訊時表示，原本想為劉娟注射葡萄糖或鹽水，但因沒買到才拿罐可樂冒充，但卻害怕注射可樂會引發生命危險，而最後以空針筒假裝注射。法院最終以詐騙罪判處胡倩3年10個月、徐強囚2年、潘濤囚1年半的有期徒刑。