澎湃新聞25日報導，從劉建強治喪委員會獲悉，中國大陸海洋衛星地面系統奠基人、中國第一顆海洋衛星重要參與者、海洋水色系列衛星總設計師、中法海洋衛星首席科學家，大陸自然資源部國家衛星海洋應用中心副主任、研究員劉建強，在北京工作會議現場，突發疾病，送醫搶救無效，於2023年5月25日3時42分去世，享年59歲。

劉建強治喪委員會指出，劉建強為中國的海洋衛星事業奮鬥一生，是海洋衛星地面系統奠基人，是中國第一顆海洋衛星重要參與者，海洋水色系列衛星總設計師、中法海洋衛星首席科學家，在多星業務化觀測管理、海洋水色衛星業務化監測、極地科學研究和中法國際合作等領域做出了凸出貢獻。

劉建強從北京大學畢業後就投身於中國海洋衛星事業，參與了至今中國全部海洋衛星立項、研製、發射、運行和應用全過程。他熱愛工作，兢兢業業，為海洋衛星事業發展做出了重要貢獻。

劉建強身兼數職，在極地科考、應急監測、陸海統籌應用等方面親力親為，為充分發揮海洋衛星效益鞠躬盡瘁。他團結協作，善作善成，帶領團隊實現了一個又一個科研成果的突破。

劉建強，1964年9月出生，籍貫湖南，中共黨員。1986年畢業於北京大學地球物理系大氣物理專業，是第19、26次南極科學考察隊隊員，於1997年評為研究員，2001年獲大陸國務院政府特殊津貼。

一個月前，2023年4月24日，大陸國家衛星海洋應用中心舉辦「中國航太日」科學講堂活動。劉建強還做了題為「俯瞰寰球，變化萬千--中國海洋衛星能力及遙感圖像產品鑒賞」的報告，介紹中國航太日的由來與歷年主題，闡述海洋衛星發展需求與背景，中國海洋系列衛星規畫、現狀與能力，詳細介紹海洋衛星相關數據資源及主要應用。