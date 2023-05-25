陸網上近期有狗仔爆料，稱「某二字歌手睡粉選妃」並曬出多張證據照片。對此，有網友挖出其內容看似影射知名歌手許嵩，並在微博上引發討論，爭議持續延燒，今(25)日稍早，許嵩所屬經紀公司也發出聲明回應：「取證中。」看似要以法律手段應對。

日前，有位知名大陸狗仔「超能攝影陽陽」在微博上發文，稱某位二字歌手睡粉選妃，「本以為是甜甜的戀愛，豈料竟是廣撒網，男方得手後就馬上消失了。」並曬出多張由爆料者提供的證據照片，相關內容除了有疑似歌手與爆料者的對話截圖外，還有據稱是兩人相會的時間及地點，以及歌手的半身照片，在陸網上引發一陣討論聲浪。

此外，有網友以聊天紀錄中的字句提到歌詞「臉圓圓的」以及畫出的「松鼠」，推測其所指涉的對象是曾推出過〈玫瑰花的葬禮〉、〈雅俗共賞〉等作品的男歌手許嵩。消息曝光後在陸網上引發討論，有許多粉絲難以置信爆料者所影射的對象是許嵩，紛紛為其發聲：「他才剛傳出有女友，這種事放在他身上不太可能吧」、「狗仔爆料的可信嗎？」

對此傳聞，許嵩所屬經紀公司海蝶音樂今日稍早也在微博上發出聲明，表示：「取證中。」看似將以法律手段應對此項傳聞，讓不少粉絲直呼：「是真的就承認，是謠言就開告」、「造謠的不可以輕拿輕放了」、「清者自清。」

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