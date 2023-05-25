依照銀行法第72條之2規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，而國銀多會內部自行設定更嚴格要求以28％以上為警戒區。

受到央行升息、政府積極打炒房影響，國銀多嚴格控管不動產放款，使不動產放款比率從去年6月的27.19％開始一路走跌，去年8月起正式跌破27％以下，截至今年4月再跌到26.22％，創下2019年6月以來的近四年來新低。

銀行局主秘侯立洋表示，不動產放款比率創下新低點，主要有四大因素，包含政府積極推出打炒房措施、央行從2021年開始升息達3碼、全球經濟衰退疑慮，加上通膨導致建材價格上漲，整體國銀不動產放款呈現衰退。

截至4月底住宅建築及企業建築放款13.49兆元，雖比上月稍微增加0.3％左右，但銀行總存款水位增加更多，截至4月底為51.44兆元，比起3月增加0.5％，在銀行總存款增加更多之下，導致國銀不動產放款比率比3月26.28％更低。

以個別銀行家數來看，4月有11家銀行不動產放款占比落在27～28％，1家銀行占比落在28～29％，超過29％者則掛零。

國銀房貸餘額年增率從2021年6月最高10.29％之後就一路下探，4月正式跌破5％以下來到4.69％，創下2019年1月以來新低點。侯立洋分析，主要是政府各部會推出健全房地產相關措施，且央行從2021年開始升息3碼，市場對全球經濟下行有疑慮，使民眾購屋意願下降。

土建融年增率則從2021年1月以來的高點16.77％後就一路下探，4月年增率降到8.97％，為2019年7月以來新低，且已連續兩個月低於9％以下，4月為這波下滑的次低點，最低點是三月的8.49％。侯立洋指出，除政府打炒房措施、央行升息外，今年以來通膨導致建材價格上漲，建商推案轉趨審慎保守也是年增率下滑主因。