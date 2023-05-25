女星何妤玟早年以學生歌手出道，知性形象和清純外貌受許多歌迷追捧，當時她考上國立政治大學的阿拉伯語文學系，學霸身分讓觀眾留下好印象，近年她尺度大開，不避諱談論大尺度議題和媽媽經，日前她曬出一組玩水的比基尼照，一向走淑女風的她變身辣妹。

日前何妤玟曝光出遊的玩水照，在Instagram寫下：「就是因為不知道未來會如何，所以現在還能穿比基尼我一定要秀出來」，同時給自己加上辣媽、熟女的主題標籤，照片中她橫躺在大型漂浮墊上，修長美腿十分白皙，而她過去穿著大多偏淑女風，這次穿上比基尼罕見露出事業線，北半球大方見客，完全看不出來已經46歲。

照片一出，圈內好友余皓然讚「身材真好」，甄莉也調侃「太美了吧！是想氣死誰」，網友們直誇「這系列的照片很好看！」、「我沒有你的勇氣耶！不過保養的很好」、「超美的啦」、「姿勢真撩人」、「哇！妤玟姐姐好漂亮哦！」、「一定可以穿到60歲的」、「根本就是少女」、「有自信的女生最美！」、「還可以穿很久很久的」、「泳褲充滿了玄機哦！」、「是不是很認真控管三餐」，何妤玟解釋「從小養成的飲食習慣都蠻好的，也不愛吃零食跟宵夜，所以對我來說並不難」，有人開玩笑「18歲的時候拍的嗎？」何妤玟大方回應「跟18歲時差很多啦」。