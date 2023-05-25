桃園浩克大鬧超商事件，意外衍生警方執法過當的案外案，卻在今(25日)一封分局內部信外流，向員警表示行政處分始終不存在，新聞稿說法僅是為了應付外界與媒體。爆料的刑法補教界名師紀綱加碼表示，浩克與打人的員警早就認識，引起討論。

紀綱在臉書貼出一張LINE對話紀錄，第一時間對外界之新聞稿，僅是為杜絕外界與媒體悠悠之口，用以止血保護同仁，內容提到的行政處分簽「自始不復存在」，將在日後端視刑事調查再擬相關責任，意在防止老師事件重現。強調尊重、力挺執勤同仁立場不變。

紀綱加碼爆料，打人的跟被打的，居然早就認識！他指出，浩克與打人的執勤員警是在健身房認識的，「浩克在健身界很有名，整個事件中壢健身房那邊都知道」。

網友們也驚呆，紛紛留言：「居然早就認識，所以員警是公報私仇嗎」、「兩人彼此認識，那事情就不單純了」、「認識還下手這麼狠，那就不是單純執勤過當的問題了」。

中壢警晚間回應，表示處分簽已送至警政署，傷害罪也函送地檢署，都有記錄下來，訊息所言非事實，且來源不明，懷疑是有心人要挑撥警察單位，將會持續追查，同時指出執勤員警與犯嫌完全不認識，希望謠言到此為止。