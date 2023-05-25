內衣褲屬於個人貼身衣物，就算洗過通常也不會有別人想要穿，不過一名媳婦發現，婆婆竟然將她丟掉的舊內衣褲撿回來，讓她相當無法理解，而為了遏止這種事情再度發生，往後丟棄內衣褲前，她都會故意拿剪刀剪壞，未料婆婆卻因此懷疑她們夫妻倆有特殊性癖好，還責備兒子：「夭壽死因仔！不蘇鬼！這樣玩浪費，都壞掉了」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文分享友人的故事，表示友人的婆婆平常沒有特別節儉，生活更不乏物資和金錢，但每次友人將衣物或垃圾整理丟棄時，婆婆都會偷偷打開袋子檢查，接著再四處和鄰居廣播媳婦生性浪費，每天都要丟很多東西。

某天，友人發現她汰換掉的舊貼身衣物出現在婆婆房間，「狀態已經很差了，真的要穿也不舒適」，讓她無法理解婆婆的用意究竟是什麼，於是友人夫妻決定，往後將汰換掉的舊衣物全部「剪壞」，沒想到婆婆發現剪壞的痕跡後，竟然私底下和友人叮嚀，「你們夫妻倆晚上不要做奇怪的事情！正常一點啦！」

友人霎時還搞不懂婆婆的意思，後來猜想，婆婆可能以為剪壞的貼身衣物是夫妻倆特殊性癖好造成的結果，未料友人的老公一聽馬上反問，「你怎麼知道我們在做奇怪的事情，你年輕的時候都跟爸爸這樣玩喔？」讓婆婆瞬間害羞，直罵：「夭壽死因仔！不蘇鬼！這樣玩浪費，都壞掉了，不能穿了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「太好笑了」、「我前婆婆也是這樣，明明罩杯尺寸不一樣，還是撿起來自行加工」、「蠻有趣的經驗…怕」、「我媽也會這樣翻看我要丟掉的東西」、「很厲害的一招欸，學到了」。