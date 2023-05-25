蔡英文總統（中）25日出席歐洲在台商務協會（ECCT）舉辦的「2023年歐洲日」晚宴並發表演說，和歐洲在台商務協會理事長尹容（Giuseppe Izzo）（左）、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Mr. Filip Grzegorzewski）（左），一同向與會來賓舉杯敬酒。（黃世麒攝）（飲酒過量，有害健康）

總統府提供

蔡英文總統今晚出席「2023歐洲日晚宴」表示，去年，臺歐貿易額持續成長，雙邊貿易額總計920億美元，歐商在臺累計投資超過550億美元。歐盟現為臺灣最大的外資來源。我們希望透過洽簽雙邊投資協定，繼續拓展合作領域，不只讓雙方經貿關係更密切，也有助確保臺灣、歐洲和世界的安全。

「歐洲日」今晚的主題為「強化台灣韌性」，包括總統府祕書長林佳龍、國安會祕書長顧立雄、行政院祕書長李孟諺、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、內政部長林右昌、法務部長蔡清祥、國發會主委龔明鑫、歐洲在臺商務協會理事長尹容、歐洲經貿辦事處處長高哲夫等人都出席該活動。

蔡英文在會中以英文致詞指出，這是她第7次參加由歐洲商會主辦的歐洲日晚宴，自擔任總統以來，她從未錯過任何一次。

她說，今晚的主題象徵我們歷久彌新的夥伴關係，並表彰歐洲商界在面對諸多挑戰之際，對臺灣的成長及韌性所做的貢獻。過去幾年對臺灣、歐洲及整個世界而言無疑充滿挑戰。我們目睹了疫情大流行、供應鏈中斷、通貨膨脹和日益嚴重的氣候變遷。在此同時，崛起的威權主義讓這些挑戰更加嚴峻，烏克蘭仍在奮力抵抗俄羅斯的入侵。

不過，蔡英文表示，我們挺過挑戰，並成為更堅實、更具韌性的夥伴。從政策到外交，臺歐合作近幾年更是持續成長。2021年，歐盟發布「印太合作戰略」共同報告，強調印太地區對全球穩定的重要性，並鼓勵與臺灣合作。今年年初，歐洲議會通過了《歐洲晶片法案》，為臺灣與歐盟在強化晶片供應的安全和提升供應鏈韌性的夥伴關係奠定了穩固的基礎。

她去年提出「強化歐洲鏈結計畫」，臺灣已成立中東歐投資、融資基金，以強化生物技術和電動車等戰略產業的連結。蔡英文以立陶宛為例，這項基金用來促進臺灣和立陶宛在雷射及生物技術發展方面的合作。我國外交部也從今年開始，於3年內，提供1000萬歐元，在立陶宛開展半導體合作計畫。

她說，我們致力推動的「六大核心戰略產業」及淨零排放轉型政策，與歐盟的「綠色新政」和「數位轉型」計畫契合。能源安全和氣候變遷是所有經濟體所面對的挑戰，歐商在綠能產業的投資促進臺灣的風電發展。目前最大的風力發電場，即本月初啟用的海能風電（Formosa 2），就是由歐洲投資。

去年，歐盟及其會員國議會不僅通過 30 多項決議、動議和聲明，還有超過 15 個歐洲訪團來臺。蔡英文指出，今年我們也接待許多歐洲訪團，包括來自法國、瑞典及英國等國的訪團。就在一個多月前，我們接待了來自捷克，人數最多的歐洲訪團，成員超過150名。

此外，在過去幾個月，幾位歐洲領袖都為區域和平發聲。她對此強力支持表示感謝。「這不僅對臺灣意義重大，也有助激發信心，以獲更廣泛支持」。歐洲領袖瞭解到，臺灣海峽是世界上最具戰略重要性的航道之一，每年全球約有近半數貨櫃船通過。因此，支持堅韌的臺灣和維護臺海和平是全球繁榮的關鍵。

她提到，去年，臺歐貿易額持續成長，雙邊貿易額總計920億美元，歐商在臺累計投資超過550億美元。歐盟現為臺灣最大的外資來源。這些數據證明我們強健的經濟連結，也提醒我們未來潛力無窮。

蔡英文強調，我們希望透過洽簽雙邊投資協定，繼續拓展合作領域，不只讓雙方經貿關係更密切，也有助確保臺灣、歐洲和世界的安全。

基於共享的民主價值和目標，她說，我們的關係相當堅實。我們非常重視人權、民主和法治。正是這些價值，讓我們有效合作，並一起繁榮發展。當我們準備面對未來挑戰之際，這樣的合作對民主國家極其重要。我們集體的力量，讓我們對更安全、繁榮的未來抱持希望，「期待看到未來雙邊合作有更豐碩的進展」。