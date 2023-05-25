李妍（左起）、朴素珍、千玗嬉、金東旭、尹博出席《有利的詐欺》記者會。（friDay影音提供）

青龍影后千玗嬉搭檔金東旭主演最新韓劇《有利的詐欺》，描述以無法感同身受的天才女詐騙犯、和容易過度感同身受的男律師聯手向惡勢力復仇的有趣故事，25日舉辦線上記者會。被問到和千玗嬉合作的感想時，金東旭先是回答「非常好」，隨即又補充「因爲故事前半段我倆單獨入鏡的畫面不多，所以實際一起配合、展現有趣互動的橋段並不如預期中的多有些遺憾，所以我想是不是有可能讓我們在下部作品中再合作」，罕見透露了心意。

今年5月堪稱是金東旭曝光率極高的1個月，月初才有他主演的奇幻感性暖心時代劇《偶然遇見的你》開播，月底又有他主演的歡樂痛快復仇劇《有利的詐欺》上檔，這次他在《有》劇中飾演容易過度感同身受的律師「韓武英」，和個性完全相反的千玗嬉互助復仇。千玗嬉繼《浪漫的體質》後，相隔4年回歸小螢幕，飾演無法對他人感同身受的天才惡女「李露芽」，因被誣陷謀殺雙親而入獄，出獄後用千變萬化的面容使出各種詐騙花招，要向當初冤枉她的人復仇。

千玗嬉透露「這次外在變身特別多，希望在視覺上既有趣又有吸引力，所以做了很多準備」，也是她當初接演的最大原因。而對於金東旭希望能再次合作的心聲，她則說「我們一開始都比較怕生，只是愉快地拍攝而已，他平常不太會展現自己真正的模樣，但其實他真的很有趣、太搞笑了，希望之後能一起演喜劇作品」，意外爆料出金東旭看似嚴肅實則悶騷的真面目。

而曾在《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》飾演過「朴敏英前男友」的尹博，這次則扮演千玗嬉出獄後的保護觀察官「高耀漢」，千玗嬉在戲裡周旋於尹博和金東旭之間，最後是否會和誰發展出戀情令人好奇，不過3人在記者會上被問到此事時都忍住不說避免暴雷，千玗嬉只表示：「我在劇中有分別跟他們說過『你對我有意思？』。」金東旭、尹博也僅說「我們都有做出回應」，請觀眾一定要看到最後就會知道答案。

此外，近年來接連以電視劇《少年法庭》、《放學後戰爭活動》、電影《格殺福順》讓觀眾留下深刻印象的李妍，這次飾演幫助千玗嬉復仇、表面上在經營漫畫店的駭客「鄭多貞」。她笑著透露自己其實是個很外向、喜歡運動的人，但在拍攝本劇時為了符合角色特質，都故意不去運動盡量待在家裡，結果就變成很沒表情的人了。主持人朴京林聽完盛讚李妍之前都是用表情、語氣、動作去表現演技，很期待她這次要怎麼面無表情地演戲，但尹博卻在一旁冷不防地提醒李妍「不要笑」，李也瞬間收起笑容完美配合，畫面反而更顯爆笑。

《有利的詐欺》下周二（30日）起，每週二三午前在friDay影音和愛奇藝國際站更新。