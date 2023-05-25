大陸演員兼名導馮小剛，1999年再婚女星徐帆後，並未生下孩子，但兩人領養一個女兒徐朵，現17歲的她已長得亭亭玉立，近日她跟著父親參加中國電影華表獎，並在後台和不少大咖明星合影，而網友發現她和小S的二女兒Lily（許韶恩）撞臉，引起熱議。

徐朵近日和馮小剛、徐帆一起出席華表獎，她也在後台跟易烊千璽、範丞丞、王大陸、Angelababy等明星留下合影，而長得亭亭玉立的她，也被網友發現與小S的二女兒Lily十分相像，紛紛留言直呼「還真的有點像，都是美女」、「都挺好看的」、「真是女大十八變呀，幾年前感覺長得還不是這樣呢」。

馮小剛養女徐朵（圖左）被指撞臉小S的二女兒Lily。（圖／取自新浪娛樂微博、Lily的IG）

馮小剛和前妻張娣育有一個女兒，後來再婚徐帆後，因為他患有白癜風（白斑症），因此兩人沒生下子女，並領養了徐朵，多年來對她照顧有加，鮮少讓她在公眾面前曝光，不過她和馮小剛長相相似，曾被懷疑是馮小剛的私生女。

此外，馮小剛和前妻生的女兒，長大後繼承爸爸衣缽，在北京電影學院完成學業後，繼續到美國紐約電影學院進修，現在也是一名導演。