有些人很怕痛，倘若為此困擾，不妨試試北歐學者最新發現的方式提升「疼痛耐受度」。挪威一項上萬人研究顯示，每個星期步行共4小時、相當於每天35分鐘，就能讓「疼痛閥值」獲得改善，運動強度提升，效果更大。這有助於降低對止痛藥物的依賴，有動總比不動好。

每個人的「疼痛閥值」（pain threshold）不同，有些人很能忍痛，有些人則是一丁點兒痛也難以忍受，為了抑制頭疼、背痛而經常服用止痛藥。英國《每日郵報》報導，北挪威大學醫院（University Hospital of North Norway）週三（24日）於美國《公共科學圖書館期刊》（PLOS One）發表研究報告指，增加活動量可促進「耐痛」表現。

研究受試者一共1萬732人，年齡30歲至87歲，要從4種類別之中擇一衡量自身過去1年內的活動程度。例如，每個星期從事幾次體能訓練或運動競賽者，屬於劇烈運動；每週從事4小時網球或繁重的園藝工作，屬於中度運動。如果每週至少有4小時的步行、騎單車或類似活動，歸類於輕度運動；若生活中經常處於不必起身的狀態，就是典型的久坐少動。

所有受試者均於2007年至2008年、2015年至2016接受兩輪問卷，自我測試疼痛耐受度，方法是把雙手浸入冰水，觀察自己能忍耐低溫多久。經過平均計算，高強度活動類型者，雙手忍受浸泡冰水的時間，比久坐少動者多出16.3秒；中度運動者比久坐少動者多了14.1秒，即使輕度運動類型也多了6.7秒。值得注意的是，這項研究已把年齡、健康狀況等其他影響耐受力的因子一併列入考量。

即使只從事步行這種輕鬆的活動，每週累計只要達到4個小時，就有助於提升自身耐受疼痛的能力。（示意圖／Shutterstock）

運動能維持關節柔韌，藉此減少日常感受到的疼痛。不過，北挪威大學醫院上述研究成果顯示，體能較佳的人遭遇痛感時，痛楚感受較低。主持這項研究的學者亞尼斯（Anders Arnes）說：「運動也許能讓影響腦部迴路，作用有如嗎啡等止痛藥物，只是止痛程度小了許多。本研究建議大家規律運動，這有助於改善疼痛耐受力，一如慢跑者體驗到的愉悅感（runner’s high）也能降低疼痛程度。」

多項研究結果表明，愈常活動筋骨的人，使用止痛藥的次數愈少。北挪威大學醫院研究團隊想探究，運動帶來的效果會不會也能讓造成巨痛的事情感覺起來沒那麼疼痛，例如生產。

以往的研究指出，運動員的忍痛能力高於常人。挪威這項研究則找出運動強度與忍痛能力之間的關聯。研究結論強調，讓自己開始規律活動或維持規律活動，時間久了的確能增強對於疼痛的耐受力。