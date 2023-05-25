民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙案，接連被爆出競選辦公室、保母車都受主嫌曾耀鋒無償贊助，陳也因此自行退選。民進黨廉政會昨( 24 )晚開會處理，歷經近3小時討論，認為陳歐珀無償使用房、車，已經違反廉政條例，先予以警告處分，有無涉入吸金案還有待檢警深入調查。民眾黨台北市議員陳宥丞今表示，陳歐珀現在只有退選，但應該勇敢一點直接辭去立委，去掉保護傘直面司法檢調調查，他也引電影台詞「裁判，球證，旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥」諷刺民進黨只敢用黨的廉政會調查。

陳宥丞今在《少康戰情室》節目中指出，陳歐珀捲入im.B詐騙案後，只有宣布退出2024立委選舉，他如果勇敢一點，就該直接辭去現任立委，放棄立委的保護傘，直面台灣司法的調查。

對於民進黨說要有沒有違法要交給檢警調查，陳宥丞也直言，個人政治人物沒有在選舉期間不能收受政治獻金，包括任何物資、房子，都要依監察院規定，現在陳歐珀已經明顯違反《政治獻金法》，「民進黨全黨上到下都要睜著眼睛說瞎話嗎？」

而民進黨只啟動廉政委員會調查，陳宥丞也酸說「完全沒有誠意」，並引用電影少林足球的台詞「裁判，球證，旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥」，大酸民進黨送到廉政會調查不就是這種查法，為甚麼不敢送政風、送檢調？顯然民進黨根本無法面對大家的檢驗。

陳宥丞也酸民進黨主席賴清德，「好的不學，跟蔡英文學壞的」，面對這麼大的風波，都只派黨發言人出來說明，而看發言人說的內容，還以為民進黨是在野黨，能做甚麼？為何不做？通通沒辦法交代，「別忘記賴清德不只是總統候選人，還是現任副總統」。