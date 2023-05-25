10家台廠前往沙烏地拉伯探尋2030願景商機，外貿協會董事長黃志芳(前方主席者)與業者討論此行收穫與後續作法。(圖／王玉樹利雅德傳真)

電動巴士製造廠商成運汽車副總沈泰全說，此行已獲沙國國營公共交通公司SAPTCO要求引進測試車。(圖／王玉樹利雅德傳真)

外貿協會在沙烏地阿拉伯首都利雅德首設台貿中心，國內10家台廠也組團前往探詢「遠景2030」商機。一位團員表示對方「聽到我們半導體就眼睛發亮」，IC設計大廠奇景光電就獲得沙國Ajlan集團邀請技術合作邀請，未來有合資機會。電動巴士廠商成運也傳好消息，獲該國國營交通公司要求引進一台電巴測試，如佈局成功，可瞄準麥加聖地朝聖數萬輛電巴潛在商機。

外貿協會董事長黃志芳組成「中東藍海旗艦團」，共有鴻海、成運汽車、奇景半導體、研華、馳諾瓦和台中榮總等參加，前往提早部署或深化沙國2030大投資機會。

雖然多數團員對沙烏地不熟悉，但這次藍海團到訪就有好消息。像是沙國第一電動車品牌CEER，當場指名要與充電樁廠商馳諾瓦科技洽談未來充電站合作計畫。連該國最大連鎖加油站企業SASCO也對馳諾瓦的充電樁解決方案有興趣 ，規劃未來在每個加油站都加裝電動車充電樁。

最值得一提的是，為全球第十大IC設計業者奇景光電，這次獲得沙國Ajlan集團重視，邀請做半導體技術合作，以後甚至有合資機會。電動巴士大廠成運更被沙國國營公共交通公司(SAPTCO)技術長要求，引進一輛測試電巴。

奇景執行長吳炳昌說，這次來沙國進行企業訪談，一對一對談竟有20家來報名，應接不暇，遠超過想像。當地人對我們半導體評價很高，非常積極想引進我們技術。「只是中間怎樣落地，還有很多過程要談。」

「當地是開發處女地！」首次到沙國探底的馳諾瓦董事長特助吳珮綺說，可以看到沙烏地很多專案要進行，這次與沙國企業洽談，發覺他們廠商對充電樁都一知半解，也很驚訝我們快充30分鐘就能充飽車子。

她很期待馳諾瓦未來在當地的合作方向，只是這個布局，是單純提供充電部署服務，還是要與當地合資設立新公司，吳珮綺說，目前太早還不確定，但不會去限制未來合作方向。

成運副總沈泰全表示，沙烏地可能是中東、北非中巴士最多國家，約有5萬多台，但只有一條鐵路，最近才在西部蓋高鐵。大部分交通運輸需要巴士，尤其第二大城吉達，就有2萬多台巴士，可都是柴油汽車，只有10台是導入測試的電動車。

這次成運拜訪到沙國國營公共交通公司SAPTCO的技術長，它們對於電動巴士需求殷切，希望能提供一台車子引入測試。

雖然電巴我們會面臨中國大陸低價競爭，但沈運全說，沙國廠商本來以為我們價格很貴，但詢問後都訝異比想像中便宜。只是因為大陸確實還是比我們便宜很多，成運會以賣套裝產品服務為主。

其實成運先前已獲沙烏地國際工業園區公司（SIIVC）邀請成立合資公司，共同在延布（Yanbu）設廠生產電動巴士。這次再獲國營公共交通公司引進測試電巴合作，潛在商機相當大。

黃志芳就說，一年有7、800萬回教徒前往聖地麥加朝聖，但穆斯林都搭乘柴油巴士，政府政策希望汰換為電動巴。且未來沙國推動朝聖旅行人數從800萬數倍至3000萬，「可想見有多大需求，估計大約要8萬到9萬輛電動巴士。」

對於沙國願景2030的相關投資能否準時到位？2019年就前往沙國開疆闢土的鴻海專案處長趙元翰認為，沙國願景踏實進行中，正在全球找初期可以合作對象。尤其聽到我們半導體就「眼睛發亮」。

不管是智慧城市、家用充電樁，趙元翰強調，沙國轉型這段時間都非常需要台灣解決方法，我們也不用怕對手競爭，台灣政府也會參與，絕對是有一些機會。

80年台沙還建交時期，醫療團就是我國對當地主要援助之一。團員之一的台中榮總說，當時中沙醫療合作本就密切，現在稍微資深官員對台灣醫療水平都有非常高信賴度。這次台中榮總來就被對方開口問何時要來開醫院。第二，因應高速發展，當地引進非常多勞工，有相當醫療需求。以後就是不來開醫院，台中榮總也認為可以進行合作，幫忙做經營管理規劃 ，或引進台灣智慧醫院經驗。