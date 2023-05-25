綠營近日提出「民主大聯盟」概念，對立委提名考慮徵召網紅「雞排妹」鄭家純，傳可能參選北市中正萬華，引來在地市議員吳沛憶的反彈。民進黨立委高嘉瑜25日在《新聞大白話》節目提到，陳水扁扁當總統時有個雷雨奇兵計畫，自己也被徵召去大安區選立委，雖然沒有選上，但讓年輕人有機會去地方歷練，是民進黨所需要的。被問到鄭、吳支持誰？高嘉瑜則坦言兩人都很優秀，黨中央應該還是會以民調來做取捨考量。

「民進黨當然就是栽培年輕人，給年輕人機會。」高嘉瑜提到，自己年輕時、阿扁當總統時，有個雷雨奇兵計畫，那時游錫堃當黨主席，自己也被徵召去大安區選立委，雖然沒有選上，但過程也是讓年輕人有機會去地方歷練。

高嘉瑜表示，這次也有很多亮點，包括黃捷、吳崢、苗博雅，給大家耳目一新的感覺。民主大聯盟另外一個特色就是，這些人都不是民進黨現任的議員，儘量去結合其他的陣營、政黨，這對民進黨來講，也是很好的現象。突破既有的基礎，去結合年輕的力量，是現在民進黨最需要的。

談到沒提名吳沛憶，是否賴清德不喜歡與黃承國有關的人？「我覺得這個是外界見縫插針！」高嘉瑜強調，包括大安區，簡舒培也很想選，簡舒培是新系的，那賴清德如果提名他，人家會不會說你就是以新系為思考？現在又把吳沛憶說成是英系，所以故意不提她？

高嘉瑜指出，這次提名的原則就是，雖然地方上有很多優秀的議員，考量上是希望議員儘量能夠完成任期之後，再來做其他的思考。所以在鄭家純跟吳沛憶之間，確實很難選擇，因為各有各的優點。主持人錢怡君此時直球問：妳會選擇鄭家純，還是吳沛憶？

「哇塞！妳這個問題實在是...！」高嘉瑜笑說，兩個都很優秀，都是很好的候選人，但是應該還是會以民調來做取捨。相信黨中央在考量的時候，應該還是會有一個民調的基礎。如果鄭家純跟吳沛憶都能贏的時候，黨中央也要讓雙方都知道目前的狀況。