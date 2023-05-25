由中國高等教育學會、中華中山文化交流協會、北京歌華文化發展集團共同主辦的第八屆兩岸新銳設計競賽「華燦獎」頒獎儀式23日在江蘇昆山舉辦。本屆共徵集兩岸暨港澳的十萬餘件作品，比上屆成長230％；全場2件大獎由福州大學程心團隊的數位多媒體作品《深海大飯店》和淡江大學林宏恩的產品設計作品《藍曬浮洲_創意基地-產業孵化器》獲得。

本屆華燦獎以「融．和」為主題，參賽類別有視覺傳達設計、數位多媒體設計、產品設計、工藝美術、空間設計等，另有3項定向主題徵集。本屆共徵集兩岸暨港澳1200餘所高校和機構的十萬餘件作品，共評出獲獎作品1925件（套）。此外還評出32家優秀組織單位和431位優秀指導教師。

據悉，台港澳及合作賽道參賽作品1703件，比上屆增長59％。參加競賽團隊數達2199個，比上屆增長80.69％；參加選手2236人，比上屆增長58.58％。「海峽兩岸暨港澳合作賽道」共徵集作品163件，與第上屆相比亦增長顯著。

來自兩岸及港澳的設計界人士、企業代表、青年設計師及青年創客代表共300餘人共同參加頒獎儀式。

昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。華燦獎繼續加強與昆山市政府合作，努力打造台灣青年在大陸創新創業基地。

第八屆頒獎儀式上，《兩岸新銳設計競賽．華燦獎昆山發展規劃（2023－2025年）》發佈，並舉行第九屆華燦獎活動啟動儀式和「永不落幕的華燦獎」華燦（昆山）總部基地建設啟動儀式。