南韓天團防彈少年團(BTS)同門師弟團ENHYPEN，近日以第四張迷你專輯《DARK BLOOD》回歸，主打歌《Bite me》MV僅推出3天便累積超過1800萬點閱，人氣可見一斑，但成員們在歌曲中與女舞者跳雙人舞的橋段，被指動作過於色情，為此粉絲發表聯合聲明抗議，昨(24日)甚至租卡車到HYBE總部抗議，要求刪除相關片段。

ENHYPEN經由選秀節目《I-LAND》選出HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、JUNGWON、NI-KI出道，7名成員長相帥氣又舞藝精湛，才出道2年多，就奪下各大音源排行榜的第一名，這次的《DARK BLOOD》專輯自然備受期待，不過由於成員平均年齡僅有19.6歲，且一名日籍成員甚至未成年，卻在副歌橋段與女舞者貼身跳舞，惹怒ENGENE(ENHYPEN粉絲名)。

除了韓網上出現許多要求刪除雙人舞的留言，粉絲們也在23日發表聯合聲明，表示成員年輕還很小，無法消化太煽情的舞蹈動作，招致許多嘲笑如同雨後春筍般出現，但經紀公司卻不願修改編舞，若以這種形式跑接下來的宣傳活動，粉絲們也會積極採取行動，嚴正警告公司不要妨礙藝人的未來。

k-engenes atingiram o ápice do surto e mandaram aqueles caminhões de protesto pra frente da hybe e vcs pensam que o lado internacional deitou pra isso ?? teve contra ataque sim, engenes de verdade mandaram um caminhão de apoio ao enhypen e a coreo A GENTE VAI VENCER ESSA GUERRA pic.twitter.com/MLqeooJ4BS — s a m i e ⋆ dark blood🩸 (@swansunoo) May 24, 2023

而粉絲24日也租卡車到HYBE總部前方抗議，以LED看板播放「請公司重視粉絲訴求」、「刪除雙人編舞」、「踐踏ENGENE一直以來的努力」等字眼，而後來經紀公司疑似聽到粉絲訴求，女舞者在Ending動作從低著頭改為直視鏡頭，變動不算大，見狀，粉絲們依然不買單，紛紛砲轟：「這個Ending太過分了」、「組合的年齡本來就不能走這種設定」、「為什麼非得這樣編舞」、「就算不是粉絲也看得滿腔怒火。」