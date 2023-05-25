一名鄧姓男子今天上午駕駛皮卡車行經國道3號中埔水上路段，從原本的中線車道偏移到外線車道，擦撞到遊覽車後，整部車衝出護欄，從約2層樓的高度飛降到平面道路上，還波及到正好通過的一部白色休旅車，皮卡車車頭撞得稀爛，駕車的鄭男身體多處擦挫傷，臉部還有撕裂傷，意識清醒送往嘉義聖馬爾定醫院救治，詳細肇事原因有待國道警方調查釐清。

國道三號中埔水上段發生一起車禍，男子駕駛皮卡車擦撞外側車道的遊 覽車後，衝出護欄墜落平面車道，車頭幾乎全毀，駕駛渾身是傷送醫救治。（圖／翻攝照片）

嘉義縣消防局25日上午10時29分接獲報案，國道3號北上299.6公里處發生一起車禍事故，一部車輛衝出高速公路，墜落下方嘉138平面道路，有另外一部轎車遭到波及，立刻派遣轄區分隊趕往救援。

消防人員到場時發現，衝出國道的皮卡車車頭幾乎全毀，54歲的鄧姓男子坐在駕駛座，臉部有明顯撕裂傷、全身多處擦挫傷，表情痛苦，所幸他意識清楚能與救護人員對話，脫困後將他送往嘉義聖馬爾定醫院救治，遭波及的休旅車鄭姓駕駛則沒有受傷，只是被天外飛來的皮卡車嚇了一大跳。

國道八隊白河分隊初步調查，鄧男原本行駛在中線車道，不知何故突然偏移到外側車道，擦撞到外車道的遊覽車左後側車身，失控繼續往外行駛，擦撞路旁護欄後衝出國道，墜落到平面道路後，卡到路旁電桿固定纜線才停下，詳細肇事原因有待調查釐清，現場在午間11時45分清理完畢恢復通車。