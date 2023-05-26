北約防衛學院（NATO Defense College）證實北約防衛學院校長里提曼中將3月底秘密訪問台灣。（圖為北約防衛學院（NATO Defense College）臉書專頁）

專注報導中國的網站「中國項目」（The China Project）24日刊登彭博駐台記者何貴森的投書稱，北約防衛學院校長里提曼中將3月底秘密訪問台灣。

北約防衛學院（NATO Defense College）已證實這趟之前未曝光的行程，何貴森（Chris Horton）在投書中稱，這僅是意在限制中國未來軍事選項的一連串區域和全球性行動之一。

何貴森表示，3月底全球媒體把焦點放在總統蔡英文即將和美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面之際，北約防衛學院校長里提曼（Olivier Rittimann）中將悄然訪台。

里提曼中將會見了國防大學相關人員。北約防衛學院位於羅馬，隸屬於北大西洋公約組織（NATO）。

里提曼訪台消息未見諸台灣媒體，國防大學的網站也沒有公布。

但在「中國項目」詢問相關資訊的情況下，北約防衛學院簡短證實里提曼於3月27日至31日期間，基於學術目的訪問台灣，這是北約防衛學院和全球重要教育機構正常文化交流的一部分。

國防大學證實里提曼來訪，但婉拒進一步置評。

北約和台灣的交流互動並非無前例可循，但交流的範圍目前仍不清楚，雙方三緘其口。

何貴森在投書中說，目前可以確定的是，鑑於中國對印太地區國家構成的威脅，特別是對台灣，北約組織已經開始更加關注這個地區。

亞洲對北約其實並不陌生。1979年起，北約就開始與日本進行非正式來往，並於1990年代初提升為官方交流。北約2005年開始跟韓國進行對話，也開始和澳洲展開往來。

更近的例子是，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在今年1月於首爾舉行的論壇上，呼籲韓國提供武器給烏克蘭。

當然，這些是北約全體成員國都承認的國家。台灣的外交困境，讓其他國家和國際組織與台灣的互動變得更複雜棘手。儘管如此，北約和台灣越來越願意公開討論雙方的互動。

除了雙方都確認里提曼在3月訪台，台灣國防部1月向路透社記者透露，台灣過去已派出不止一名軍官到北約防衛學院受訓。

在此同時，一位不願透露姓名的北約官員表示：「多年來，北約的教育機構，例如北約防衛學院和北約訓練學校（NATO School Oberammergau），都跟印太區域的參與者進行接觸，其中包括台北。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1120525