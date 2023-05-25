艾歷克斯魯茲（右）在片中帶父親安狄度索里亞逃離森林大火。（采昌提供）

取材真實森林大火事件的法國、比利時合製災難新片《烈火浩劫》，選擇法國南部的朗德省作為故事背景。劇組先是在朗德省北部和吉倫特省南部拍攝外景，再移至安古蘭的攝影棚拍攝大火場面。為了百分百有效掌握光與火的運用，將大火包圍的窒息感，在不造成危險的狀況下真實呈現，劇組特地在攝影棚中，還原約莫80公尺的朗德道路，並安排消防人員擔任顧問，呈現最實際的火勢狀態，還將汽車連結氣瓶以根據指令產生火焰，甚至在特技演員身上塗上特殊凝膠，讓演員變身「人體火球」，使逃難驚悚程度更上一層樓。

導演昆丁雷諾（Quentin Reynaud）對片場的精心設置表示：「我們使用大約30棵的松樹，以及一些植被，它們被運來使用在攝影棚結構上。我們周圍有消防人員確保安全，以及視覺效果人員掌控不同處的火焰。不過拍攝時最主要的困難點，就是雖然對視覺有雄心，但這是一部大約400萬歐元（約1.3億台幣）的低成本電影，用有限預算製作一部需要大規模組織、高效率的災難片，也許帶給我們更好的創造力！」從零開始，重現出窒息又不安的森林大火現場，讓片中飾演年邁父親，也同為「凱薩獎影帝」的安狄度索里亞（Andre Dussollier）大讚：「這一切真是太令人驚艷了！」

艾歷克斯魯茲與導演昆丁雷諾再度合作，在片中必須帶著年邁父親死裡逃生，導演對角色分享觀感：「西蒙這個人物給演員帶來難度，他非常需要極端的身體投入。」角色富有挑戰性，艾歷克斯坦言：「必須在2個不同場地拍攝同1個場景，並不容易，需要記住所經歷過的感受。即使導演為了減輕演員壓力，盡量按照時間順序拍攝，但也不能總是如此。內心的狀態也會影響身體表現，身體在走過燃燒的森林，和走入冰冷的海水，會不一樣。」但他也幽默補充自己的「抖M」屬性：「請注意！我不是在抱怨，我熱愛虐待自己的身體。」此外，由於片中的父子關係不佳，為了能營造在父親身邊個性較為退縮、不夠成熟的模樣，他也刻意將頭髮燙捲，製造出差異感。

除了窒息恐懼的沉浸式體驗令人感到害怕，全片拍攝完後一年，竟也快速跟上劇情，驚人吻合了電影設定，在同一時間、同一地點發生「朗德森林大火」。導演對此也不敢相信地表示：「我們甚至在構想時，定義片中的故事是發生在2022年7月17日，而現實的這一天，正是朗德地區森林面積被燒毀最大的一天。」令人震驚的巧合，連法國網友看了都驚呼「氣候災難真的離我們非常近！」《烈火浩劫》將於6月2日在台上映。