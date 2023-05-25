《外交政策》(Foreign Policy)援引一位不願透露姓名的英國政府官員的話，得出烏克蘭已經選出20名飛行員，在英國接受F-16初步培訓課程。

消息人士稱，烏克蘭飛行員會先在地面進行基本訓練，顯然就是模擬器課程。之後他們就可以登上北約戰機，可能是F-16，或是其他的戰機。

事實上，英國首相蘇納克(Rishi Sunak )在兩星期之前已經說過了，當時蘇納克所說的開課時間是「入夏之後」，顯然與現在的時間相符。值得注意的是，烏克蘭特別挑出英語能力不錯的飛行員參加培訓，以加快訓練進度。

更早之前，已有2位烏克蘭發行員前往美國路克空軍地，進行駕駛F-16訓練課程的評估，得出的結論是，烏克蘭飛行員素質不錯，可以在4個月內完成培訓。

只是，英國沒有F-16戰機，他們只有颱風戰機與退役中的龍捲風戰機。因此需要其他北約國家提供。波蘭、荷蘭、丹麥和挪威則很快表示，他們願意提供訓練烏克蘭飛行員所需要的F-16。

葡萄牙外長也表示，他們也願意訓練烏克蘭飛行員，但是不能捐出戰機；而義大利目前也在考慮。