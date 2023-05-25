亞洲影音直播串流娛樂平台17LIVE突破直播型態，近期推出全球首款賽車跑酷直播互動遊戲「17飆車車」，突破傳統直播用戶單向打賞模式，利用用戶與直播主的團隊共感，即時送出道具，以支援主播過關的雙向瞬時賽車遊戲，透過舉辦季賽，吸引7萬用戶參與遊戲，上線10天便開15萬局，「互動型遊戲直播」成為新的「內容」趨勢。

17LIVE表示，集團未來核心業務會持續專注以直播技術為方向，集團開創更多角化經營，今年鎖定直播互動遊戲（Interactive games ）、虛擬主播（V-LIVER）、與直播電商 （Live Commerce）三大板塊，以加速營運動能；觀察近年來虛擬主播和手機遊戲市場的快速成長率，去年中旬切入遊戲領域，於今年在日本推出虛擬主播，期望替集團驅動另一波成長動能。

「17飆車車」由主播端開啟遊戲，控制小跑車切換賽道，閃避眼前隨機出現的障礙物關卡，車子奔馳的時間越長分數越高，觀眾可選擇贈送道具，幫助主播消除車道上的障礙物，有別於過往刷禮物或華麗動態效果貼圖，這款遊戲強化了用戶與主播的互動，禮物升級有感兼具功能性，讓直播間刺激值加倍。

此外，如果用戶想體驗開車的快感，可轉變身份成為主播，從「17飆車車」開始嘗試聲播模式，體驗17LIVE與眾不同的直播樂趣。

「17飆車車」自4月底上線以來，來自各國家的主播車手們參與將近15萬局的比賽，遊戲直播時長超過了50萬分鐘，在線觀賞遊戲用戶超過7萬名，整體觀看時長超過240萬分鐘，平均每位用戶觀看遊戲的時間更是超過了30分鐘。

17LIVE補充，「17飆車車」上線後創下部分主播「單日」收到用戶們支持的百萬寶寶幣，更有一位主播在「單局」收穫百萬寶寶幣的佳績，這表示遊戲的互動感成功激起主播與用戶間的革命情感，讓用戶想與主播共贏，才願意給予闖關道具支援，共同追求更高積分與名次。

目前平台推出的遊戲，也包含了競猜類遊戲，像是「陰陽師」、「權力之爭」，只要用戶猜中選項，即可獲得數倍的寶寶幣獎勵；截至目前為止，相較去年遊戲營收和用戶參與度都有翻倍的成長。

看好遊戲對於主播與用戶的吸引力，17LIVE今年會持續推出新型競猜類遊戲與互動類遊戲，滿足現代人不斷追求新穎有趣的習性。