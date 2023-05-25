許多人外食的時候會注意店家衛生環境。近日有網友分享，他的朋友到台北市延吉街上某家24小時營業的餐館吃飯，沒想到竟在店家蒸籠上驚見2隻大老鼠正在用餐，瞬間沒了食慾結帳走人。對此，該湯包店表示未來會更加強環境衛生，台北市衛生局、環保局也出面回應。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日朋友到大安區延吉街上某間24小時營業的餐館吃飯，店家上了部分餐點後，朋友離座去裝醬料，沒想到就這樣看見2隻大老鼠在蒸籠上聚餐，「瞬間食慾全失到櫃檯結帳不吃了」，雖然店家回應，他們一直都有找人處理老鼠，不過這種情況仍讓朋友覺得體驗很差，覺得店家怎麼連最基本的衛生都無法維持，「希望貴店將來在衛生方面改進」。

對此，許多網友紛紛回應，「以後不敢吃小籠包了」、「料理鼠王加料中」、「應該打電話通知衛生局，避免其他消費者受害！」、「然後蒸籠重複使用⋯」、「老鼠跑了，味道也跑了！」、「噁心…黑死病」。

對此，湯包店回應，老鼠出沒可能是因為凌晨時間，附近餐廳全都關門了，所以老鼠才會跑進他們店內，其實老鼠並未直接接觸食材，蒸籠剛被另一組客人用完餐，老鼠可能是跑進店裡吃一點殘餘的麵粉，而客人反應後他當下也表示抱歉、並未收費。

環保局透露，的確有在當地找到老鼠蹤跡，不過礙於環境限制無法在鼠洞投藥，只能提供老鼠藥供業者自己投藥；衛生局則說明未來會進行複查，若業者不合格，將依食安法裁處新台幣6萬元至2億元罰鍰。