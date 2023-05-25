數十年來美國在科技水準上一直保持全球第一，直到最近才發覺中國的自然科學研究急起直追，讓美國感受到極大的威脅。全世界最大的科學、技術與醫學領域出版公司施普林格（Springer）集團日前發布施普林格自然（Springer Nature）指數報告指出， 2022年中國的自然指數首次超越美國，獲得世界第一。而在今年前4個月的統計數據中，中國也在地球和環境科學領域超越美國。

據《快科技》報導，施普林格-自然出版公司下屬機構發佈的自然指數報告指出，從2022年1月到12月，中國作者的貢獻份額為19373份，排名全球第1；美國為17610份，排名第2，首次被中國超越。

報告指出，中國近幾年在自然與科學領域的優勢也迅速擴大，2021年中國成為物理科學和化學領域的領先的國家之一。2023年1月至4月的最新資料顯示，中國在地球和環境科學領域也首次超過了美國。目前，美國只在生命科學類別的份額排名第1。

報導指出，施普林格自然指數依託於全球頂級期刊發表論文數據所編製的指數，它通過論文計數與分數式計量法統計各大學、科研院所（國家）在國際上最具影響力的研究型學術期刊上發表論文數量為基礎資料庫，現已成為衡量國家與機構科研水準的新指標。

報導說，自然指數在2014年首次公佈，自此中國的高品質自然研究論文份額就在不斷增加，長期維持第2，現在首次超越美國成為第1。