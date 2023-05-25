烏克蘭政府宣稱，使用愛國者飛彈兩度擊落俄國匕首極音速飛彈，並且公布宣稱是匕首飛彈的殘骸。軍事專家施孝瑋表示，如果108顆愛國者2型可攔截54枚匕首飛彈，一旦打光了。第55枚匕首飛彈來，就沒有彈可以打了。這也是攔截系統必須要共同面臨的問題。。

施孝瑋25日在《孝瑋談軍事》網路節目中表示，愛國者1個發射箱有16枚彈、如果有8個發射箱、大概就有108枚的愛國者飛彈；理論上來說，可以攔截54枚彈道飛彈或者是各種飛行器。不過也要有人有心、而且還要有錢，想要幹掉一個陣地，可能至少準備55枚匕首飛彈，現在對俄羅斯來講，其實是一個挺辛苦的事。

施孝瑋指出，2枚愛國者攔截1枚匕首，108顆愛國者2型可攔截54枚匕首飛彈，一旦打光了。第55枚匕首飛彈來，就沒有彈可以打了。這也是攔截系統必須要共同面臨的問題。

施孝瑋點出，美軍的神盾艦甚至連人造衛星都能夠打下來，但是1艘船最多96個cell，最多可以應對48個目標，如果來49個，恐怕就要退出戰鬥了。

施孝瑋接著表示，美國赫然發現，大陸的飛彈太多了，因此就思考如何在海上幫神盾艦重新裝填。唯一的做法，神盾艦要離開戰場，到200到300公里以外的港口進行補給，或者可能透過浮船塢補給。