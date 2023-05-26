土耳其總統大選再過幾天將進行決選。知情人士指出，總統艾爾段政府內部對於是否堅守現行經濟計畫或是改弦更張存在歧見和不確定性。有人認為現行經濟計畫無法長期維持下去。

路透社報導，根據對政府官員和對此事有第一手了解的9位消息人士所作訪問，執政黨內近數週來已進行非正式集會，就如何採行逐步升息和定向借貸計畫的新政策進行商討。

不願具名的4位消息人士指出，目前沒有參與執政但曾經位居要津的部分正義發展黨（AKP）成員參加相關討論，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）則沒有直接參加。

與此同時，官員和內閣成員在公開場合仍然表示，他們希望透過降息和嚴格管制外匯、信用和債券市場來提振出口和刺激經濟成長。

這個主要新興巿場的經濟早已深陷生活成本危機和一系列貨幣崩潰之中，由於首輪大選結果艾爾段領先，更凸顯此事事關重大。

由於外匯存底暴跌，有分析家認為，除非政府改弦更張，否則土耳其恐怕今年就會再陷經濟崩潰，導致通貨膨脹率再度飆升，國際收支壓力上升。

熟知內情的高階官員說：「他們正就新經濟模式進行研議…由於現行模式無法持續下去，基本上，將會逐步升息。」

官員指出，這個小組還沒有向艾爾段提出完整計畫。暫時無法與艾爾段辦公室取得聯繫就此評論。

土耳其28日舉行總統大選第二輪決選，艾爾段尋求將統治延續到第3個十年。選戰期間他已經表示，如果連任成功將會調降利率，而且通膨率將會受控。

所有消息人士都表示，還沒有艾爾段已經作出決定的跡象，大部分消息人士指出，他之前就知道經濟壓力日增和外匯存底枯竭令人引以為憂等問題。

3名消息人士指出，受到5月14日首輪選舉拿下優於預期的49.5%選票鼓舞，至少未來數月艾爾段的經濟政策可能會按兵不動。挑戰者基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）首輪得票率為44.9%。

分析指出，艾爾段在決選中處於有利地位。

另一消息人士、正義發展黨官員指出：「黨內有兩種不同意見。」他表示，任何決定都將以維持經濟穩定為務，直到明年3月下一場重大選戰─巿長選舉。

也有消息人士表示，選舉結果開紅盤最終可能會讓主事的人對於「迅速改變沒有必要」一事深信不疑。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1120525