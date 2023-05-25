公司派與改革派委託書徵求戰正在如火如荼進行，散戶與外資的支持將成最大關鍵，雙方皆積極透過各種管道希望外資支持。新光金請外部公司治理顧問公司Georgeson出具報告給外資，並承諾未來ROE會高於金控平均或10％，也就是至少要回到14元以上，希望爭取股權約20％的外資認同。

據公司派提供給外資的報告，第2頁中指出，由台新金支持的改革派那派，因為持不同意見，旨在完全控制董事會，若台新金與新光金合併價格將被低估，對於新光金不利，並將侵犯新光金股東的權利。

另外，在報告中第8頁中指出，依照金管會對於金控非合意併購的規定，非合意併購必須採公開收購，須在宣布收購意向之前宣布公開收購約至少10％的股份，並在3年內完成合併，若台新金要採非合意併購，且是透過拿下董事會的方式屬於「unlawful」（非法）的。

因公司派主要是請Georgeson出具報告，另兩大國際投票顧問機構ISS與Glass Lewis公司仍未出報告，市場傳出改革派正積極說服中。

新光金股權中，散戶約占47％、外資占18％，雙方除透過委託書徵求與給散戶的信拉攏散戶之外，也積極尋求外資支持。尤其日前傳出台新金曾開價提出併購新光金，6月9日股東會改選將成未來新光金與台新金是否可能合併的關鍵。

新光金日前也透過公開信表示，新光人壽正面臨2026年接軌會計新制度，相關法規與制度等在接軌前都具有不確定性，公司隱含價值無法在接軌前體現，要等到接軌後新光人壽隱含價值才會逐步實現，目前新光金每股淨值遠高於股價，此時談合併不利於股東利益。