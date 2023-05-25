摩根大通指出，生成式AI與大型語言模型加速推動輝達運算平台和軟體解決方案需求。輝達憑藉晶片、軟體雲端服務和硬體系統等廣泛的產品組合，成為一站式解決方案業者，第一季資料中心業務強勁即可見一斑。摩根大通預期輝達本季資料中心營收可望較第一季激增80％。

摩根大通將輝達的目標價由250美元一口氣調升至500美元，並維持「加碼」投資評等。

巴克萊將輝達目標價由275美元拉升至500美元，亦給予「加碼」評等。巴克萊表示，輝達資料中心營收加速成長的時間，至少較市場預期足足提早了一季，稱讚該項業務績效超凡。

AI前景和業績促使多家投行大幅上修輝達目標價。Keybanc資本市場表示，輝達的業績反映AI狂潮，將目標價由375美元調升至500美元，並重申「買進」評等。此外，Evercore ISI將輝達目標價由320美元調升至500美元。

傑富瑞（Jefferies）表示，輝達資料中心營收首度超過英特爾和超微（AMD）CPU銷售合計，將輝達目標價由300美元上修至472美元，和維持「買進」評等。Bernstein將輝達目標價由300美元調高至475美元。Piper Sandler稱AI訂單湧進「史無前例」，將目標價由400美元上調至440美元。

輝達上季財報和本季財測亮眼激勵股價狂飆，市值跨越1兆美元大關指日可待。儘管科技業的AI競賽才剛剛揭幕，今年迄今輝達的股價便翻揚逾1倍，成為標普500指數漲勢最凌厲的成分股。