台灣保全總會日前被刑事局要求彙整一份統計表，「調查各保全員從事保全業之前之兵役、兵種，請各公司清查」，統計項目要求明列包括曾任警職人數、志願役憲兵、特種部隊、海軍陸戰隊以及其他志願役兵種。令保全業者質疑「難道是要叫保全上戰場？」

刑事局偵查科25日澄清，統計是為了了解保全業的概況及人員素質，與戰爭無關。刑事局表示，警政署保安組上周指示進行統計，才會發文給保全業者，但只是統計曾當過志願役及警察的人數，而不是名單，所以沒有拉保全上戰場的問題。

官警表示，保全人員依法是擔任人民財產防盜、防火、防災工作，跟戰爭無關，何況目前保全人員依規定最多只能配電擊棒，怎麼上戰場？

且如果是戰爭所需，政府就直接徵召所有的退休軍警上戰場，何必挑選保全業或其他行業中，曾擔任過軍警的退休人員？2017年反年改時，警政署也曾調查過一次，當初也是為了了解保全業的情況，以輔導退休警職轉任，當時也被退休警察罵得要死。

不過，在海巡署被規畫成第二海軍，連警察都傳出要平戰轉換成為第二陸軍，甚至連80歲老人都收到民防召集通知書，似乎要全民皆兵的疑慮未解下，民眾對任何可能與戰爭有關的事，恐怕都會忐忑不安。