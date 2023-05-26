韓央貨幣政策委員會一致決定，7天期附買回利率繼續凍結在3.5％。李昌鏞25日表示：「委員會將依據通膨與其他數據做出決策，不要認為這就代表我們未來不會升息。」

韓央25日亦下修韓國今年經濟成長預測，從2月時預估的1.6％下調至1.4％。今年通膨預測則維持不變、與上次同為3.5％。