基隆市近日學校營養午餐的食材被查出有問題，甚至某高中的營養午餐麵包還被發現有不明蟲類。基隆地檢署25日指揮警廉等單位，兵分多路搜索提供食材的龍昇蔬果行，並約談呂姓負責人在內的10人偵辦。晚間9時，廉政署將其中7人列為被告，依涉犯詐欺等罪嫌，移送基隆地檢署複訊。
基隆地檢署25日上午，指揮法務部廉政署與基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊，兵分多路，持法院核發之搜索票搜索包括龍昇蔬果行在內等多處處所，帶回包括龍昇蔬果行呂姓負責人在內等10人偵辦。
據了解，廉政署帶回的10人中，除呂姓負責人外，還包括了蔬果行員工及相關證人等，廉政署訊問後，將其中7人列為涉犯詐欺等罪嫌的被告，於25日晚間9時左右，移送基隆地檢署複訊。
9時左右廉政署移送呂姓負責人時，呂男抬手遮住頭臉快步走進基檢，過程問及他是否有冤屈，他只低聲說道：「謝謝。」
據了解，檢廉25日搜查的多處，還包括赴基隆市教育處調閱有機農產品、產銷履歷農產品、台灣優良農產品等標章（CAS），及具生產追溯條碼（QR Code）等與案情相關資料。
對此案，基隆市政府發言人余治明表示，期望檢調徹查到底，還原真相！未來所有營養午餐標案，將納入廉政平台，由檢廉調共同參與，確保評選過程公正公平。
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