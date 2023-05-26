基隆地檢指揮法務部廉政署調查基隆市學校營養午餐案，25日晚間9時廉政署將約談10人中的7人，包括龍昇蔬果行呂姓負責人（右1）列為被告，移送基隆地檢複訊。（翻攝畫面／張志康基隆傳真）

基隆市近日學校營養午餐的食材被查出有問題，甚至某高中的營養午餐麵包還被發現有不明蟲類。基隆地檢署25日指揮警廉等單位，兵分多路搜索提供食材的龍昇蔬果行，並約談呂姓負責人在內的10人偵辦。晚間9時，廉政署將其中7人列為被告，依涉犯詐欺等罪嫌，移送基隆地檢署複訊。

基隆地檢署25日上午，指揮法務部廉政署與基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊，兵分多路，持法院核發之搜索票搜索包括龍昇蔬果行在內等多處處所，帶回包括龍昇蔬果行呂姓負責人在內等10人偵辦。

據了解，廉政署帶回的10人中，除呂姓負責人外，還包括了蔬果行員工及相關證人等，廉政署訊問後，將其中7人列為涉犯詐欺等罪嫌的被告，於25日晚間9時左右，移送基隆地檢署複訊。

9時左右廉政署移送呂姓負責人時，呂男抬手遮住頭臉快步走進基檢，過程問及他是否有冤屈，他只低聲說道：「謝謝。」

據了解，檢廉25日搜查的多處，還包括赴基隆市教育處調閱有機農產品、產銷履歷農產品、台灣優良農產品等標章（CAS），及具生產追溯條碼（QR Code）等與案情相關資料。

對此案，基隆市政府發言人余治明表示，期望檢調徹查到底，還原真相！未來所有營養午餐標案，將納入廉政平台，由檢廉調共同參與，確保評選過程公正公平。