啦啦隊女神Dora葳葳原先是PLG鋼鐵人隊員，今年才轉戰職棒，加入統一獅隊，人氣持續攀升，一舉一動均備受粉絲矚目，未料25日突然在IG寫下：「我沒有準備好跟大家說再見」，並一連發出10張美照跟影片，而滑到最後一張，竟跟緋聞男友同框放閃，讓粉絲發出驚呼聲，直喊：「終於公開了！」

Dora透露PLG這季最後一場賽事已經結束，但自己不願面對事實，才會拖到今日才發文，在貼文中感性表示：「我沒有準備好跟大家說再見」，並表示雖有遺憾，卻把珍貴的記憶留在心底：「這季真的是顛簸又精彩，滿滿的都是充滿汗水與淚水的回憶，鋼鐵人從一開始的連敗到連勝到拼盡全力的爭取最後一席季後賽的名額，一切的所有都是滿滿養分，相信下一季鋼鐵人一定會強勢回歸。」

接著Dora也不忘感謝替這場賽事付出的人，其中就提到球評，從她PO出的照片可見跟隊員、PLG執行長陳建州、體育主播的合照，滑到最後更出現甜蜜亮點，原來她換下啦啦隊制服，與身穿白衣的球評小胡靠肩同框，不時對著鏡頭擠眉弄眼，讓球迷們紛紛嗨喊：「官宣？」、「看到最後一張，我默默的按讚了」、「未來要繼續放閃」、「彩蛋在後面」、「那個小胡，是不是要出來說明一下。」