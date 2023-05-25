日本長野縣25日發生令人震驚的暴力事件，一名身著迷彩服的男子在午後時段於縣內中野市持長刀與霰彈槍犯案，至少4人重傷，其中3人喪生，死者之中有2人是警察、1人是平民女性。第一時間趕抵現場的2名警察，人還沒下車就遭嫌犯開槍打死。女性死者奔逃仍遭砍傷，傷重不治。日媒報導，嫌犯疑似是當地市議會議長的兒子。

綜合日本放送協會（NHK）、《讀賣新聞》報導，這起震驚日本社會的暴力事件發生在當地時間25日下午4時25分（台灣時間下午3時25分）左右，長野縣中野市有路人打電話向警方報案稱「有男子刺傷一名女性」。

女性を畑の上まで追いかけてナイフで

刺殺。



「殺したいから殺してやった」



駆けつけたパトカーの警官2人を

パトカー窓ガラス越しに散弾銃で射殺。



その後も20時前と20時過ぎに

散弾銃を撃った模様。

現場で救助できない方が1人いるとの事。



許されない。



長野県警 この男を射殺せよ。 pic.twitter.com/kebUVCMu8F — ベアリング30 (@300Cxmm) May 25, 2023

在案發現場附近農田工作的72歲男性描述，他目擊女子在田裡邊跑邊喊「叔叔，救救我」，嫌犯持刀追上來之後就朝猛刺女子背部，女子倒下時又被刺傷胸部。農夫問看起來年約30歲的嫌犯「為何做這種事」，嫌犯回答「因為我想殺人」，之後嫌犯就逃離現場。農夫查看女子傷勢發現她渾身是血。

後來有一名男子向警方報案，警車駛抵現場時嫌犯再度現身，用霰彈槍對準警車駕駛座玻璃窗開了2槍，開槍後朝北逃逸。車上兩名警察中彈，分別是46歲的玉井良樹與61歲的池內卓夫，兩人均隸屬於中野警察署，送醫後雙雙不治。遭砍傷的是一名40多歲女性，送醫後亦告不治。

農夫說：「真不知道為什麼這樣的農村會發生這種事件，我受到很大的打擊，希望警察趕快抓到犯人。」

兇嫌朝警車開火後立即逃離農田，躲入中野市當地的民宅，《朝日新聞》稱是市議會議長青木正道住所，方圓300公尺內劃為避難區域，60人疏散至附近學校避險。

嫌犯躲進當地市議會議長住家挾持人質與警方對峙，當地時間晚間8時前後個傳出一次槍響。1名女子25日晚上約8時30分成功逃出凶嫌躲藏的議長住家，疑有其他人質受困，這名女子自稱是議長的妻子，她向警方表示兇嫌是自己的兒子。對峙情勢直到當地時間深夜仍未告解除，警方持續呼籲周邊居民待在家中，建議門窗上鎖，保持警戒。第4名傷者倒臥於議長住家相鄰建物，直到當地時間25日晚上10時仍未獲救，傷情未明。午夜時分，又有1名女子逃出獲救。

NHK午夜報導，嫌犯身分仍待進一步確認。