最近一台單機容量為3.6兆瓦的風力發電機在西藏自治區山南市措美縣哲古鎮成功吊裝，成為全球超高海拔地區成功吊裝的最大單機容量風電機組，對未來在高海拔環境下開展大規模高參數風電資源開發具有重要意義。

《快科技》報導說，此次吊裝的3.6兆瓦風電機組屬於三峽集團西藏措美哲古風電2期專案，該專案總裝機容量50.6兆瓦，設計佈置15座風機。其中單機容量3.6兆瓦的機型有7台，風機所在位置海拔均超過5000米。

報導指出，本次吊裝的這款單機容量3.6兆瓦，風機葉輪直徑達160米，風機輪轂中心距地面90米，具有高海拔適應性、防紫外線、防雷擊、耐低溫、抗覆冰等技術特點，能夠在嚴苛的自然環境下長期穩定運行。

三峽西藏措美哲古風電場位於喜馬拉雅山北麓的山南市措美縣哲古鎮，海拔5000至5200公尺之間。（圖／快科技）

據瞭解，三峽集團西藏措美哲古風電場位於喜馬拉雅山北麓，是目前世界上海拔最高的風電專案。

在西藏措美哲古1期風電專案順利投產後，三峽集團加大科研力度，在2期專案中全部採用單機容量3兆瓦以上的機型，最大的單機容量達到3.6兆瓦，可有效提高當地風資源的利用效率。

報導表示，2期項目投產後，預計年上網電量將超過1.5億千瓦時，能在更大程度上緩解西藏山南地區冬季用電高峰緊張的問題。

中國是全球風電裝機容量最大、也是風電成長最快的國家，其中大部份風力發電機都裝設於西部與北部高原地區。目前在世界上海拔最高的三峽西藏措美哲古風電場到3月15日為止，累計發電量已突破1億千瓦小時。

據了解，三峽西藏措美哲古風電場1期專案於2021年底全面投產發電，總裝機22兆瓦，成為藏中電網重要的電源點。這座全球最高海拔的三峽西藏措美哲古風電場位於喜馬拉雅山北麓的山南市措美縣哲古鎮，海拔5000至5200公尺之間，風電機艙位置最高海拔達5157.8米公尺。

進入21世紀以來，全球風電累計總裝機容量快速增長。2010年之後，超過半數的新增風力發電來自歐洲和北美以外的地區，在亞洲地區成長特別快，主要中國和印度大力推動，其中中國的新增風力發電量約佔全球新增風力發電量將近5 成，是全球增長最快的國家。