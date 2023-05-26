大陸河北一名流浪漢大叔學歷是碩士，他不靠乞討，而是在路邊隨處幫學生補習收費來賺取報酬，影片曝光後立刻引起關注，不少網友紛紛表示「是一個有故事的大叔。」

綜合陸媒報導指出，河北有一名流浪漢大叔，是靠著幫學生補習英文來賺取報酬，而教授的地點就是在路邊，隨處都能夠補習，且來補習的客人從小學到高中都有，從一旁放著的小白板可以看到流浪漢大叔的自我介紹，「本人湖北水電工程學院bachelor（學士）畢業、河南科技大學master（碩士）畢業，輔導中小學英語。價格極其實惠，小學每小時5元、初中10元、高中15至25元，或等價蔬菜水果，自帶課本。」

影片中還能看到，學生們就和大叔一起坐在地上，仔細聽著他講解，據悉，大叔每天在路邊輔導學生，身上帶着一條紅毯，走到哪就睡到哪。消息曝光後，不少網友表示尊敬，紛紛留言「無拘無束，隨遇而安，人在流浪，心在修行，他的故事只有他自己知道」、「他的流浪只是跳出了人生的束縛，過著他自己想過的生活方式，就像古代時候的苦行僧，他們修行的是內在」、「有骨氣」、「黑板上寫著可以用等價蔬菜水果來交換十元每小時的酬勞，足以信其人」、「大受震撼」。

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