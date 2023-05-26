微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前赴北亞利桑那大學進行畢業演講，他以「我希望在畢業典禮上聽見的五大建議」為題向畢業生們分享自身經驗，其中比爾蓋茲自認最受用是體認到「休息並不是懶惰的行為」甚至罕見揭開自己不為人知的一面。

「你的人生不是單幕劇」比爾蓋茲鼓勵面臨職涯開幕秀的畢業生，無論是第一份工作還是做了十年的工作，都不需要視為是終身的職業，「我以為自己一輩子都會為微軟服務，但現在將慈善工作視為正職，改變想法或第二職涯不僅是有可能發生的，而且會是很棒的。」

「再聰明的人都可能感到困惑」比爾蓋茲提到，職涯中總會遇上一些無法解決的問題，不用驚慌，可以向聰明的人學習，最大重點是不要害怕發問，跨出自己的知識舒適圈，且整個人生都應被視為學習的歷程。

「讓自己去做解決重要問題的工作」比爾蓋茲鼓勵畢業生將時間花在解決重大問題上，不僅能激發你繳出最佳的表現，還能提升創造力，甚至擁有強烈的人生使命感。

「不要低估友誼的力量」比爾蓋茲以自己為例，共同創辦微軟的正是同學艾倫，「你的同學不只是和你修同一門課的人，是人脈也可能是未來的同事，甚至是給你寶貴的資訊、建議與支持的人。」

「休息並不是懶惰的行為」比爾蓋茲自認花最長時間才體會卻也最受用的，就是這一點。他坦言剛創辦微軟時不休假，甚至不過週末，還要求身邊的人跟著工作很長的時間，還曾監控停車場，注意哪些人早早下班、又有誰待到很晚。

比爾蓋茲提醒畢業生，要撥出時間來經營關係，進而肯定自己的成功，甚至花一些時間讓自己從失敗中站起來，「需要的時候，就休息一下，這是你應得的。」