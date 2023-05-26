日本是全球上少數採用殖利率曲線控制的國家，去年突然調高曲線控制區間至0.5%，震撼全球市場。法國興業銀行（Societe Generale SA）表示，有跡象顯示日本央行將於6月的會議上，調高基準債券殖利率上限，預期日圓可能會在「未來幾周」飆升約7%。

美媒報導，法國興業銀行策略師柯爾伯（Olivier Korber）在給客戶的一份報告中指出，日本4月核心通膨率年增4.1%，創下40年來的新高。物價上漲給日本央行行長植田和男帶來提高利率的壓力。

柯爾伯預計，日本央行在6月16日召開的利率決議上，將日本10年期國債利率曲線控制區間上調50個基點至1%，這可能會將美元兌日圓從目前約139的水準，跌至130，幅度約7%左右。

柯爾伯表示，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）稱信貸緊縮代表利率不需要升太高，這番言論緩和聯準會鷹派發言，也暗示美元可能很快會失去動力。柯爾伯說，日圓走強的短期風險，增加未來幾周升至130的可能。

值得一提的是，植田和男近幾日暗示，通膨增速並未改變日本央行的觀點，並稱倉促改變政策的成本「非常高」。