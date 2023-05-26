綠營近日提出「民主大聯盟」概念，對立委提名考慮徵召網紅「雞排妹」鄭家純，傳可能參選北市中正萬華，引來在地市議員吳沛憶的反彈。前立委郭正亮25日在《國民大會》節目強調，吳沛憶很強，有機會當選，中和江永昌也很強，不選很可惜，三顧茅廬也該請出來。在中永和、新店派3個獨派小弟，下場就是全部都落選。這說明賴清德、潘孟安這些南部人，對雙北的選情根本完全不了解、脫離狀況，徵召提名荒腔走板。

主持人謝曜州問到：賴清德真的這麼恨英系？「因為你給人家這種感覺啊！」郭正亮表示，因為吳沛憶就是跟黃承國比較熟，這大家都知道。而且吳沛憶很強，是有機會當選的。提名第一個要尊重地方的看法，而且這個地方又不是艱困選區，中正萬華本來就有得拚。

郭正亮提到，另外是中和、永和、新店，那三個是保守的公教區，又非常藍！然後你派三個獨派的小弟來選，是在幹什麼？這個是什麼提名法？所以就會覺得很莫名其妙。江永昌不選非常可惜，因為中和真的只有他有機會當選，而且有在地的家族勢力，有一些力量是跨藍綠的。

「現在是小選區耶，沒有地方經營你怎麼選？」郭正亮指出，即使都是潘孟安的意思，也不可能沒有跟主席報告，「簡單講，叫作荒腔走板！表示你根本就是脫離現實嘛！」找一個屏東的人來搞雙北的提名，完全脫離狀況，事實上這個就意味著：你們南部人對北部不了解。

「包括你賴清德在內！」郭正亮強調，賴清德跟潘孟安都是南部的，對雙北的選情都不了解。像江永昌這麼優秀的候選人，你三顧茅廬也要拜託他再選，不然就請江永昌推薦人，因為他這麼強。雙北這個真的完全脫離狀況，這種提名方法就是全部都落選！

郭正亮直言，不要以為羅明才、林德福都很弱，人家都經營很久，非常強！所以一定要有一個戰力的關係，像吳沛憶，雖然只是第一屆連任，可是她真的很強，真的有機會當選。對民進黨這樣提名法，「祝福他啦！」