綠營立委陳歐珀與im.B詐騙集團涉金援往來，結果民進黨廉政會竟僅給予「警告」一次，引發輿論炸鍋。前立委郭正亮25日在《國民大會》節目強調，過去林姿妙、蘇治芬被指控，都參選到底證明清白，陳歐珀會退選，一定是地方有議員跟他講，你不用選了，我們不會支持你。如過去有獵雷艦弊案，國防部、金管會先做行政調查，廉政會也該對陳歐珀案做行政調查，成立調查小組，並限期給結果，只給警告都不是玩真的。

「他是那個資深的立委，他又不是菜鳥！」郭正亮表示，比方說林姿妙、蘇治芬也被人家指控，人家是參選到底、證明清白，而且兩個都當選，用當選來證明選民不認同這種指控。那陳歐珀怎麼自己退選呢？那退選還不退黨，這一定是裡面有人跟他講：你不用選了，我們不會支持你！

郭正亮提到，地方上一定有一些議員跟他講：這樣下去，你把我們害慘了！所以他們直接跟陳歐珀講說，我們不會挺你，我看你怎麼選？所以這個顯然是被迫退選，不是自己要退選。你如果認為你清白，應該要參選到底，「廉政委員會要調查我，我都應訊，我就堅持我清白啊！」

「我沒有理由要被黨處分啊，司法調查沒關係，能證明我清白！」郭正亮直言，廉政會也是被迫調查，做個樣子。行政機關，比方說上次那個獵雷艦弊案，就有人說送監察院、送檢調，對不起，行政單位先做行政調查！那時候國防部就說做行政調查，金管會也對銀行的貸款過程先做行政調查，行政調查完就可以處分了。這件事，廉政會報怎麼可以不做行政調查？「只來談一談，就給予警告？乖，下次不可以？沒人這樣啦！」

郭正亮強調，這樣就不是玩真的，你應該在廉政會報或中評會成立調查小組，在一個禮拜之內給個結果，應該要這樣才是玩真的！