脊髓受損就會造成嚴重癱瘓，想要重新走路幾乎是不可能的。但是腦機接口(brain-computer interface,BCI)技術，可能可以幫助癱瘓者重新回復活動能力。電子植入物重新連結脊髓，將走路的想法告知給雙腿的運動神經，然後就走起來了。

2011年，荷蘭男子奧斯卡(Gert-Jan Oskam)遭遇一場自行車事故，他的頸部脊髓部分受損，造成雙腿癱瘓、手臂部分癱瘓。

2018年，奧斯卡接受腦機接口實驗性治療，利用手術的方式，在身上加了2具電子訊號發送器，一處在大腦上方，用以發送、解碼啟動運動的電子信號；另一處在腰部的脊髓位置，以無線的方式，重新建立他的大腦和身體之間的聯繫。為了強化訊號，他還要在頭上載著外型如同耳機的訊號收發器，經過3年的訓練，他的行走能力改善很多，並趨於穩定。

洛桑瑞士聯邦理工學院發明的腦機接口系統，大腦與腰部需手術植入，頭上再戴上訊號放大器，還要揹著解析電腦的背包。(圖/EPFL)

奧斯卡說：「我用思考的方式可以控制我的臀部，經過練習後，過程與癱瘓之前的動作差不多，所以我認為這樣的效果，對每個人來說都是最好的。」

Paralyzed man walks thanks to new bluetooth brain technology

研發這套系統的洛桑瑞士聯邦理工學院 (EPFL)神經科學家庫爾提教授(Gregoire Courtine)，他是腦機接口領域的國際級權威，他說：「一般情正常情況，我們想要行走時，是大腦必須向負責運動控制的脊髓區域發送指令。但是要是脊髓發生損傷，訊號就會無法連結，也就癱瘓了。」

「事實上，只有一小段地方的脊髓神經出現難以復原的傷害。因此我們的想法是利用人工電訊重新建立這種通信，繞過受損區域，大腦就可以重新控制腿部運動。」

在進行了大約 40 次康復訓練後，奧斯卡成功恢復了自主移動腿腳的能力，甚至可以行走階梯。

洛桑理工庫爾提教授，是腦機接口的權威，他在多年前在TEX的演講，就說明腦機接口可以使癱瘓患者重新行走。(圖/TEX)

研究團隊表示，經過持續的行走復健後，奧斯卡的腿部神經系統還能持續改善，顯示神經細胞進一步恢復，他癱瘓多年肌肉變得健壯，而且失去多年的神經功能也有所恢復，這表明數位電訊促進了神經的重新連接與生長。

奧斯卡的走路還是相當的緩慢，還是他的生活品質明顯改善了。例如，他現在可以站在酒吧里和朋友一起喝啤酒，這是我們大多數人認為理所當然的，卻是對奧斯卡，以及同樣遭遇的患者意義重大。