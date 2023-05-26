竹聯幫弘仁會位於三重社區大樓的私人招待所，因長期開趴吵鬧而引發住戶抗議，住戶2月前往理論時，卻遭幫眾恐嚇動粗，甚至被推倒到致腦震盪，並於5月傷癒後前往報案，三重警方早就將該據點列為重點掃蕩對象，以強力站崗手段壓制黑幫氣焰。

據了解，新北市4月份竹聯幫弘仁會與華山幫爆發槍戰，雙方少年槍手11天內在雙北市共對開67槍，弘仁會更在該據點自家堂口「創世紀娛樂有限公司」擺放夜市氣球，嗆：「有種來開槍啊！」，挑釁味濃厚。

警方表示，錢姓住戶2月前往理論時，遭幫眾恐嚇動粗，被推倒到致腦震盪，報案後表示因治喪期間，直至5月初才來做筆錄。而創世紀日前因債務糾紛遭人毀損店門玻璃，警察局將其列為重點掃蕩目標，實施強力臨檢及路檢守望，創世紀娛樂公司即拆卸招牌且員工少有出入，目前已2個月沒繳房租。

三重警方於4月27日針對該處所聲請搜索票執行搜索，現階段均以強力站崗手段壓制黑幫氣焰，轄區派出所與該處大樓主委及保全建有聯繫窗口，一定盡全力打擊黑幫維護市民居住安全。