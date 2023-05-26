許嫌當自己一樣東翻西翻的。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

許嫌偷完東西後，一副老神在在樣站在被害人家的騎樓划手機。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

附近居民說，許嫌都會先騎腳踏勘查地形，尋找下手目標。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭出現1名高雄來的許姓慣竊，從4月迄今陸續犯下近12件竊案，多以腳踏車或走路行竊，偷遍宜蘭市、羅東鎮、五結鄉及頭城鎮，並鎖定未上鎖的汽車竊取車內財物，狡猾的許嫌利用偷來的證件，每天爽住不同旅館，宜警花了逾30天，24日才在宜蘭市某家麵店逮捕到案，全案依竊盜罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。

警方自4月份陸續接獲民眾報案，車內遭受財損，直到10日有受害民眾在臉書社團PO文，請民眾提高警覺，並不禁嘆「宜蘭治安亮紅燈」，該貼文引發不少網友共鳴，全因許嫌犯多案，為臉書社團「熟面孔」，紛紛苦笑又是同一名竊賊。

警方說明，許嫌在不同鄉鎮犯案，各分局無法統合資訊，遂由宜警局刑警大隊統籌警力組成專案小組偵辦，經分析相關犯罪手法及影像畫面鎖定許嫌涉有5條竊盜案通緝在身，犯罪後刻意躲避有裝設監視器地點並製造查緝斷點，增加警方查緝難度。

經專案小組查訪縣內多間旅館及調閱上百支監視器，發現許嫌曾以他人身分入住旅館，以躲避警方查緝；故警方掌握資訊，24日上午10時許發現許嫌剛從宜蘭市某旅館退房，在 12時許前往宜蘭火車站前某間麵店內用餐，員警不動聲色將許逮捕到案，依竊盜罪嫌移請宜檢偵辦。

刑大隊長鄭偉豪指出，許嫌目前有5條竊盜案通緝在身，需執行5年有期徒刑，加上宜蘭10幾件竊案，一關應該就10幾年，希望能有效遏止民眾財物損失，給縣民安居樂業的好生活；並呼籲民眾離開車輛時，務必上鎖車輛，錢包及貴重物品切勿留置於車內，以免遭有心人士有機可乘。