輝達（NVIDIA）。（美聯社資料照片）

輝達（NVIDIA）公布2024財年第一季財報，業績表現優於市場預期，刺激盤後股價一度大漲近3成，引起市場關注。事實上，今年以來，輝達股價勁揚超過100%，創辦人「台灣囝仔」黃仁勳的身價也跟著水漲船高，達到276億美元（約新台幣8418億）名列全球億萬富翁排名第47名。

商周總主筆呂國禎25日在《關鍵時刻》表示，輝達股價寫下華爾街歷史紀錄，市值一天增加2900億美元，相當於半個特斯拉的市值，沒有一家公司一天市值增加這麼多，一口氣變成世界前5大公司。

呂國禎說，對台灣來講，已經不用再看庫克了，未來影響台灣最大的人是黃仁勳！台積電昨日股價終場大漲18元，擺脫巴菲特，巴菲特賣台積電又怎麼樣？因為輝達救了台積電！另外有十幾家公司上漲，台灣有6家公司漲停板！

呂國禎強調，這代表典範在轉移，台灣過去發展是緊跟著「WinTel」架構，2007年跨入蘋果架構，現在大家看AI概念股！