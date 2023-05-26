NVIDIA輝達公布第一季財報，刺激台積電股價爆漲，今年以來輝達股價勁揚超過100％，創辦人「台灣囝仔」黃仁勳身價也跟著水漲船高。但黃仁勳示警，中美晶片戰升級將使美國科技業面臨巨大傷害。前立委郭正亮25日在《國民大會》節目指出，中國大陸AI運用的伺服器大幅擴張，就要裝NVIDIA的高階圖形晶片，演算速度才夠快。美國限制賣高階晶片，黃仁勳還做剛好低於標準的賣給大陸，因為他知道中國市場真的很大。

主持人謝曜州說，NVIDIA財報出來的時候，外資爆買台積電4.2萬張，總金額217億元！「人家最近很紅！星期三股價才漲25％！」郭正亮表示，因為他主要就在台積電代工、演算晶片，三星也爆漲，記憶晶片就是在三星。就是他爆漲25％，市值從7500億變成1兆美元。

「股市都是會過度反應啦！像今天台積電也是爆漲，大概3點多％。」郭正亮提到，輝達一爆漲，供應商就大賺。他在台積電的佔比會提高，可是還是沒有蘋果那麼高。謝曜州問，黃仁勳出來講這些，對拜登政府會有影響嗎？郭正亮說，黃仁勳這個人講話就是很直，他也來過台灣，去年還流行一個影片，叫野生捕捉黃仁勳，就在信義計畫區，他看到兩個正妹在唱歌。他就是很直，而且都講大白話。

郭正亮指出，他就說，未來中國大陸是最大的市場，成長率中國大陸就是最大。事實上中國大陸非常需要圖形晶片，就是NVIDIA的產品，這當然是因為AI的關係，因為伺服器就要裝他的圖形晶片，要裝高階的，演算速度才夠快。美國現在就是限制他高階的不能賣，所以他很痛苦，他還特別按照美國政府的規定，做一個剛好低於那個標準的圖形晶片給中國大陸，因為他不想違法，可是他知道中國市場真的很大。

「中國大陸AI運用的伺服器，到處都在大幅地擴張！」郭正亮強調，因為這個東西是按照人口在算市佔率，而且中國大陸對各種數據的授權比美國鬆，因為他對隱私權哪有像美國這樣，到處都是官司？所以他能演算的數據就會比美國要大很多，像抖音就是，所以為什麼他的演算那麼準，立刻就抓到你的偏好。