不做虧心事不怕半夜鬼敲門！有女子有個貪得無厭的大嫂，在奶奶過世前自認「非孫媳婦」無義務照顧，但奶奶一過世，卻搶走「金飾、老家」，甚至生前送給奶奶戴的金戒指也搶走，然而，事情發生後沒多久，大嫂竟然乖乖地將所有物品歸還，經她了解之後，深信「奶奶顯靈」暗中幫助她。

一名女子在「匿名公社」發文，她提到奶奶出殯當天，突發現無名指上的金戒指不翼而飛，經詢問葬儀社人員才得知因火葬不能戴著，遭大嫂拔走，後來她詢問大嫂時，對方卻堅持「金戒指是奶奶送的」，讓她相當無奈；女子表示，這只金戒指是當初她花第一份薪水買給奶奶，且奶奶很喜歡一戴就是10年，不可能認不出來，但怎樣勸說大嫂仍不願意歸還。

女子不滿認為，當初哥哥離世後，大嫂堅持自己已非「孫媳婦」，因此沒有義務分擔照顧奶奶的責任，然而，奶奶一離世，大嫂卻遭老家、存摺以及金飾全搶走，她礙於也無父母，後來是靠小嬸嬸挺身而出，大嫂才勉強將老家還給她。

豈料，有天大嫂突然跑到她的公司，因找不到她的人影，便將金戒指、首飾丟給她男友，經小嬸嬸轉述才得知，原來是大嫂前陣子連做好幾天噩夢，邊哭邊講「每晚睡覺都被站在床尾的奶奶瞪著看」，就算跑到佛桌底下睡，卻聽到奶奶的呼喚聲，嚇得大嫂趕緊將這些物品歸還。

小嬸嬸也和她說，可能是奶奶不捨她被欺負，才出現嚇嚇大嫂，她聽完後，對這靈異事件感到不可思議，不過男友卻認為是大嫂「做虧心事才良心不安」，但她也很感謝奶奶「謝謝祂已經到佛祖身邊了還是掛念著自己」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！