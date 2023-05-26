針對政治人物參選的排黑條款26日要在立法院表決，前總統陳水扁稍早前傳訊息給黨內人士，希望放兒子陳致中一條生路，否則一旦表決通過，做出讓他失望的事，導致他對人生不抱希望，什麼事都會發生。陳水扁26日在臉書表示，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。凱達格蘭基金會18周年晚會，就是他人生最後一次的感恩告別。

陳水扁26日在臉書粉專表示，他參加完凱達格蘭基金會18周年募款感恩餐會，回到台南家中已經三更半夜。看到立法院民進黨團總召柯建銘，為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，就在今天下午硬推選罷法修正案按照院版表決通過，忝為台灣從威權走向民主的政治工作者。

陳水扁感嘆說，不應昧著法律人的良心良知，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。凱達格蘭基金會18周年晚會，就是他人生最後一次的感恩告別。

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