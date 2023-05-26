對於李國輝6年前潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功 ，卻造成9人無辜喪命，法院四次判死刑，最後改判無期徒刑確定，新北市長侯友宜表示，安居樂業是所有人民心中最深切的期待，只因為無辜9名罹難者不是行為人縱火對象，非直接故意，便不屬於「情節最嚴重之罪」，更不能判處死刑，這叫人如何信服？

李國輝6年前潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功 ，卻造成9人無辜喪命，一審到更二審4次判死，台灣高等法院更三審認為，9名死者是被他「間接故意」殺死，不符人權公約的情節最嚴重之罪，改判無期徒刑，褫奪公權終身，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

對此，新北市長侯友宜在臉書表示，這讓他徹夜輾轉難眠的案子，法院判決理由，竟認為犯嫌李國輝原本欲縱火殺害之人未死，而其他9位無辜死者，不是犯嫌原先鎖定的對象，屬於殺人的不確定故意，所以非兩公約所規定的「情節最嚴重」之罪。

侯友宜直言，當下他心裡只有一個念頭：「這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？」司法正義要怎麼對那場大火無辜受牽連的9條亡魂交代？要怎麼讓社會百姓相信，不公不義終會有報？要怎麼告訴大眾，台灣的司法將會是人民永遠的公道？

侯友宜回憶，五年前中和這場火警，晚間8:37分接獲報案，9:14分撲滅火勢，還是挽不回九死五傷的慘劇，犯嫌明知公寓裡還有其他住戶，卻為了口角、報復，不顧他人生命安危，在唯一通道上縱火，害死9條無辜人命，簡直是對生命的藐視與踐踏，震驚了整個社會。

最高法院駁回檢察官上訴而定讞，改判的主要理由竟是因為兩公約法規定「情節最嚴重之罪」才可判處死刑，而法院將「情節最嚴重之罪」僅限於殺人的直接故意，殺人的不確定故意則刻意排除！

侯友宜強調，我國刑法主觀構成要件的故意行為中，不確定故意明明就是故意態樣的一種啊！行為人明知其縱火行為會害死別人也在所不惜，只因為無辜9名罹難者不是行為人縱火對象，非直接故意，便不屬於「情節最嚴重之罪」，更不能判處死刑，這叫人如何信服？

侯友宜認為，「這個社會，總要有些基本的底限，有些事情，就是不能做，做了就要付出代價，付出大家覺得公道的代價」，安居樂業是所有人民心中最深切的期待，對這樣的判決結果感到遺憾。