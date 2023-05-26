前民進黨新潮流大老吳乃仁因台糖土地案入獄獄，時事評論家賴岳謙批民進黨主席賴清德，當年賴曾用政治生命為吳乃仁背書，說如果吳有罪就退出政壇，後來卻用話術規避誓言，政治誠信可靠嗎？

民進黨前秘書長吳乃仁因台糖土地低價出售案遭判刑確定。2013年3月24日，時任台南市長賴清德哽咽含淚表示，這是一個冤獄，他以個人政治生命保證吳乃仁的清白，如有任何不法，他願意以政治生命擔保，可以退出政壇。

賴岳謙25日在《新聞大白話》節目表示，賴清德認為吳乃仁是冤獄，所以他等於直接懷疑台灣司法不公正，而懷疑台灣司法公正性的這個人，要出來選總統？然後他又說，如果該案有違法不公的話，他用他的政治生命來賭，他要退出政壇。

「果然，吳乃仁是違法，而且證據確鑿，被法院判刑確定。」賴岳謙提到，但是賴清德卻狡辯說，還有另一個人沒有被判刑，來玩弄這些話術，這樣的人要出來選總統，要成為我們的領導人？事實上賴為吳乃仁背書，只要有吳乃仁判刑確定，就符合要件了，賴清德就應該要退出政壇。

賴岳謙質疑，結果賴清德非但沒有退出政壇，還沿路一直在從政，到現在要來選總統。這個人他的政治誠信可靠嗎？他的政治人格特質到底是什麼？是不是說話都不算數？是不是否定台灣的司法體系？

賴岳謙直言，問題在於，蔡英文、民進黨每天講說要改革司法，結果愈改愈糟，愈改革，已經讓台灣人對司法的信任度愈來愈差。