曾薏蘋／台北報導

攸關政治人物參選的排黑條款今將在立法院表決，前總統陳水扁深夜在群組發文表示，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。

陳水扁深夜發文指出，參加完凱達格蘭基金會18週年募款感恩餐會，回到台南家中已經三更半夜。

他說，看到老柯（民進黨團總召柯建銘）為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，就在今天下午硬推選罷法修正案按照院版表決通過。

他痛批，忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，不應昧著法律人的良心良知，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。

他表示，凱達格蘭基金會18週年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！

前總統陳水扁昨天傳訊息給黨內人士，希望放陳致中一條生路，「否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形！ 」