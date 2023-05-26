台灣桌球一姐鄭怡靜今天凌晨在世界桌球錦標賽女單16強賽，在局數以3比1領先情況下，共錯失3個賽末點機會，讓對手連追3局，最終以3比4落敗，無緣8強。

2023年世界桌球錦標賽在南非德班（Durban）舉行，3組台將在當地時間25日賽程將輪番上陣，鄭怡靜先在女單16強賽登場，後續再與李昱諄在女雙8強合體，而生涯首度闖進世錦賽男單16強的林昀儒，也將與中國選手林高遠爭奪8強席次。

世界排名第17的鄭怡靜女單16強對手為剛在4月底世界桌球職業大聯盟（WTT）曼谷球星挑戰賽完成單打、女雙、混雙拿下3冠王成就的中國選手陳幸同。

不過，鄭怡靜面對世界排名第5陳幸同，生涯單打2度交手，吞下2連敗，而上屆世錦賽，兩人同樣也是在16強碰頭。

鄭怡靜首局雖以6比8落後，但靠著展現反手拍的威力，以11比8逆轉搶下，並以11比9拿下次局。

鄭怡靜第3局歷經0比3落後，到連得6分反超，但對手反手頻頻打出大角度斜線，鄭怡靜陷入苦戰，以6比11棄守。

鄭怡靜以11比9拿下第4局、搶先聽牌後，第5局錯過1個賽末點，讓對手趁機以12比10將戰線延長。

鄭怡靜第6局最多以7比2領先，局末更手握2個賽末點，可惜又被對手一一化解，鄭怡靜以10比12讓出。

關鍵第7局，在雙方7比7平手情況下，鄭怡靜反手頻頻出現失誤，最終以7比11輸球，苦吞對戰3連敗。（編輯：楊昭彥）1120526