資深男演員吳朋奉曾拿下金鐘獎、金馬獎、台北電影節獎項，被譽為「三金影帝」，但2020年不幸因腦中風引發心肌梗塞，在板橋家中離世，享年55歲。昨(25)日是祂逝世三周年，粉專｢戀念朋奉哥」更新貼文，發出1張圖以及三句話緬懷吳朋奉，令粉絲看得非常動容。

經紀公司在吳朋奉離世後，創立紀念帳號，用以紀錄生前的點點滴滴。25日，｢戀念朋奉哥」更新貼文，發出一張墓園照，可見草地上擺了花朵，同時特意準備了祂生前最愛的香菸跟酒，貼文則寫下：「三周年，綠草依然青青，思念依然深深。」簡單的圖文搭配道盡對故人的無限思念。

對此，粉絲們紛紛在留言區回應：「好想祢」、「思念沒有停止過」、「如果祢也經歷了這三年疫情，祢會說什麼呢」、「好快！都沒忘記當初聽到整個傻住」、「謝謝朋奉哥留下好多作品，對台灣戲劇貢獻，祂是很棒的影帝，永遠在粉絲心中。」

《降河洄游》導演朱平上台替吳朋奉領獎。(圖/中時資料照)

回顧吳朋奉近30年的演藝生涯，劇場出身的他，憑藉對台灣土地的熱愛，多以流利的台語飾演草根角色，一生作品累積超過70部，並獲得諸多重要獎項，去(2022)年第57屆金鐘獎頒獎典禮時，已故的祂擊敗楊祐寧、范少勳等人，3度以迷你劇集《降河洄游》稱帝，當時由導演朱平代為領獎，發表感言時便感性致敬：「雖然他沒有看到這支片的成品，但我相信他一直在看著我替他領取這個獎。」

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